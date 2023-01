Overmeerse Vogels kiest voor 13de keer vogel van het jaar in Berlare

Hamme GO Mira mag experimen­te­ren met eigen oplossing voor lerarente­kort: “Oudere leraar kan eens een lesuur laten vallen om een starter op weg te helpen”

Go Mira uit Hamme is een van de 27 scholen in Vlaanderen die binnenkort een experiment mag uitvoeren in hun school tegen de strijd voor het lerarentekort. Dankzij het project proeftuinen, krijgen zij vrije regels om te gebruiken in hun school, om zo het lerarentekort aan te pakken. “Bij ons zal het vooral belangrijk zijn om met onze oudere leerkrachten de jonge starters goed op te vangen", zegt directeur Vincent Browet.

