Oppositiepartij zal op gemeenteraad aandringen om geen reclame voor gokken meer toe te laten

De oppositie wil de vraag stellen aan de gemeente om niet meer te participeren aan activiteiten waar reclame wordt gemaakt voor gokken. “Tijdens corona is het aantal mensen met gokverslaving sterk toegenomen en floreert de gokindustrie als nooit tevoren”, zegt Jan Van Hee. “Dit kan voor grote gevolgen zorgen voor iedereen en dat moeten we proberen vermijden”, klinkt het. Daarom hoopt de fractie ook dat de gemeente elke activiteit waaraan ze deelnemen, vrij houden van gokreclame. “In augustus gaan in Berlare de Waterfeesten opnieuw door. Dit is een zomerfestival voor het ganse gezin op en rond het Donkmeer, met optredens, attracties en animaties voor jong en oud. Het is er telkens weer over de koppen lopen", klinkt het. “Op de laatste editie was een gokbedrijf één van de hoofdsponsors. Dit willen we, als Vooruit en Groen, niet meer zien gebeuren. De Waterfeesten zijn immers een familiegebeuren, dat zich richt op gezinnen met jonge kinderen.”, zegt Jan Van Hee. “Wij hopen dan ook dat de gemeente onze vraag zal willen volgen en hiermee rekening houden. Wij willen reclame voor dit soort bedrijven aan banden leggen om verslaving tegen te gaan.”