Oppositiepartij Vooruit/Groen vindt dat gemeente belastinggeld doorsluist naar multinational

Tijdens de gemeenteraad afgelopen maandag stond er een subsidiepunt op de agenda voor de organisatie van de Crosscup. De organisatie kreeg een subsidie van 10.000 euro, maar volgens de oppositie is er sprake van een bedrijf dat hier te veel van kan profiteren. De Crosscup is intussen wel gepasseerd, maar omwille van een geweigerd visum stond dit punt nu nog op de agenda. Voor Vooruit en Groen is de weigering van het visum geen argument om dit punt retroactief op de gemeenteraad te brengen. “We gaan over enkele fundamentele principes discussiëren terwijl het kalf reeds verdronken is. Dit is geen serieus beleid”, verklaarde gemeenteraadslid Jan Van Hee.