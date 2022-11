Oppositie blijft zich vragen stellen bij hoge kostprijs van renovatie kasteel

Het kasteel en het bijhorende park werden in 2008 aangekocht voor de gemeente en sindsdien werden er mondjesmaat plannen opgemaakt voor het kasteel te restaureren en te gebruiken als ruimte voor de gemeente. Het huidige gemeentehuis is te klein en de staat niet goed, de 38 werknemers zouden dan vanaf 2025 hun intrek kunnen nemen in het kasteel. Maandagavond werd het ontwerp goedgekeurd tijdens de gemeenteraad, maar de oppositie heeft heel wat vragen hierbij. “Het is een open deur intrappen die we al veel hebben ingetrapt in het verleden, maar het financiële kostenplaatje is bijzonder hoog", zegt Steven Baeyens van CD&V. “De prijs is door de stijgende prijzen nog eens sterk toegenomen met twee miljoen euro, dat wil zeggen dat de gemeente nu bijna 8 miljoen euro voor zijn rekening neemt en dat is een dramatisch hoog bedrag.” De partij stelt zich hier veel vragen bij. “De komende legislaturen gaan we dit echt voelen en gaan we de problemen hier van zien", klinkt het.