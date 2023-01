Ook Berlare moet besparen in begroting en meerjarenplan waardoor sommige investeringen niet doorgaan

Het is al lang geen uitzondering meer dat verschillende gemeentes hun meerjarenplan moeten aanpassen door te hoge kosten. Ook in Berlare zijn de personeelskosten en energiekosten sterk gestegen, waardoor er een pak minder budget is om te investeren. “We willen eerst en vooral niet inboeten aan dienstverlening, en dus hebben we besloten om dit allemaal te behouden", zegt burgemeester Katja Gabriëls. “Ook zullen we geen hogere prijzen vragen voor verenigingen om activiteiten te organiseren.”

De werken aan de Quote en de Waterhoek die voorzien zijn, zullen niet doorgaan voorlopig. Ook aan het oude gemeentehuis in Overmere zullen niet alle werken plaatsvinden die gepland stonden. “Het was geen eenvoudige oefening om te schrappen en dingen aan te passen, maar de huidige omstandigheden hebben hiervoor eenmaal gezorgd", aldus Gabriëls. De oppositie had begrip voor de moeilijke oefening, maar stelde zich toch vragen voor de toekomst van de gemeente. “De olifant in de kamer is hierbij het kasteel, wij vrezen dat dit in de toekomst een financiële kater zal opleveren en dat we in de problemen gaan komen om dan nog investeringen te doen", klinkt het.