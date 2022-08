Ongerustheid over blauwalgen in Donkmeer tijdens waterfeesten

Het Donkmeer kampt al enkele zomers op rij met blauwalgen in het Donkmeer die gevaarlijk zijn voor mens en dier. Wanneer je in het water springt en in contact komt met de algen kan je ziek worden en zelf overgeven. Daarom is het momenteel verboden om dan ook maar iets van activiteit in het water te doen, maar met de waterfeesten op het programma dit weekend is dit bijzonder moeilijk. “Zo is er bijvoorbeeld de viswedstrijd, hierbij is er contact met water,” zegt Francis. “Ook zaterdag zal er volgens mij contact met water zijn, dit is onvermijdelijk. Ik maak mij dan ook grote zorgen over de waterfeesten en de gezondheid van de mensen. Ik maak me hier echt zorgen over en daar wil ik voor opkomen", klinkt het.