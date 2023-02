Onbekenden stelen beer bij giftshop VZW Hap: “Hoop dat beeld teruggebracht wordt”

De feiten gebeurden vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag in de Burgemeester De Lausnaystraat in Overmere. Aan de giftshop staan verschillende beelden buiten, maar de daders hadden het gemunt op een beer die er stond. De winkel wordt uitgebaat op vrijwillige basis ten voordele van onze voedselbank voor dieren en als financiële en materiële steun voor 7 dierenorganisaties. Het beeld zelf is zo een kleine 100 euro waard. Nicole, de uitbaatster, vindt het bijzonder jammer dat het beeld werd gestolen en hoopt dat de daders wroeging krijgen. “Ikzelf ben hier persoonlijk niet door benadeeld, maar wel de vzw en de dieren", zegt Nicole. “Ik had op het moment van de feiten wel iets gehoord, maar door rugpijn kon ik niet meteen gaan kijken. Er is wel camerabewaking en de beelden zullen bekeken worden om zo de daders misschien te herkennen.”