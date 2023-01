Nieuwjaarsconcert Concertband Da Capo op 22 januari

Zele Colruyt drie maanden dicht voor verbou­wings­wer­ken

De Colruyt aan de Lange Akker in Zele sluit de deuren tussen 16 januari tot en met 18 april 2023 voor een grondige vernieuwingsoperatie. Er komt ook een Collect&Go-afhaalpunt. Via een infobrief raadt de lokale Colruyt haar klanten aan om omliggende filialen te bezoeken in buurgemeenten tijdens de sluiting.

