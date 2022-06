Nieuwe wagen voor sociale kruidenier Slaatje Praatje

De mobiele sociale kruidenier Slaatje Praatje draait al een aantal jaar mee en is actief in onder andere Buggenhout, Berlare, Waasmunster en Lebbeke. Tweewekelijks houdt het initiatief halt in één van de aangesloten gemeenten. Mensen die in armoede leven, kunnen dan aan het marktkraam terecht om er gratis voeding te krijgen, maar tegelijk ook schoonmaak- en verzorgingsproducten aan sterk verlaagde prijzen te kopen. “Maar ook ontmoeting is een speerpunt van het initiatief”, zegt Gunther Cooreman, voorzitter van Slaatje Praatje en schepen in Berlare. “Aan de marktwagen kan perfect een praatje gemaakt worden. Zo zetten we ook in op sociale contacten en zelfredzaamheid van mensen in kansarmoede.”