NET OPEN. Katia (50) en Philip (51) openen eigen café in Berlare: “Toog is vernieuwd, maar gezellige sfeer blijft behouden”

Naai- en stoffenwin­kel Vandaels verhuist van Zele naar Lokeren: “Klanten rijden verloren door circulatie­plan of vinden nergens parking”

Met gemengde gevoelens heeft Katrien Daels zaterdag de deuren van de bekende naai- en stoffenwinkel Vandaels in Zele achter zich dicht getrokken. Ze verhuist haar zaak naar Lokeren. Het recent ingevoerde circulatieplan was hiervoor doorslaggevend. “Klanten klagen steen en been omdat ze verloren rijden en ik wacht al twee jaar op een beloofde parking.”