Natuurgebied Kalkense Meersen sinds 1 oktober autoluw

Wielrennen elites zonder contract Jonas Smet wint Beker van België: “Dit is een onverwach­te, maar mooie bekroning”

Een twaalfde plaats in Berlare volstond voor Jonas Smet (23) om dit weekend eindwinnaar te worden van de beker van België. Voor de Hammenaar was het leuk dat hij de eindwinst in zijn eigen regio op zak mocht steken. Smet wil een goed seizoen de komende weken in schoonheid afronden.

25 september