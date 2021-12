Nancy overleefde moordpoging door haar man tijdens hun huwelijksreis: “Die ijzige blik toen hij me van de klif duwde...”

Berlare“Er is een Nancy voor Bali, en één erna.” Aan het woord is een gebroken vrouw, getekend voor het leven nadat haar kersverse echtgenoot haar op huwelijksreis in Bali probeerde te vermoorden. Hij duwde haar van een klif en werd veroordeeld tot 18 jaar cel — een vonnis waar hij beroep tegen aantekende. En dus begint voor Nancy de juridische mallemolen opnieuw. Toch vond ze de moed om terug te blikken, en voor het eerst uitgebreid te vertellen hoe het nu met haar gaat. “Een halfuurtje niet denken aan wat me overkomen is, is al een prestatie.”