Na meer dan tien jaar plannen en gesprekken komt nieuwe kleuterschool er eindelijk: “Plaats voor 170 nieuwe leerlingen”

BerlareGoed nieuws voor de kleuterschool de Duizendpoot in Berlare, na meer dan tien jaar lang gesprekken gevoerd te hebben over een nieuwbouw is de beslissing definitief gevallen. Om de school te kunnen bouwen, zullen eerst de oude gebouwen afgebroken worden. “We zijn enorm blij dat we na al die jaren van start kunnen gaan", klinkt het.

De plannen voor de Nieuwstraat in Berlare om de oude en leegstaande gebouwen af te breken om er een nieuwe kleuterschool op te zetten, werden voor het eerst al besproken in 2006. Toen werd de aanvraag voor de subsidies gedaan en werd deze ook goedgekeurd, maar nadien werd het project telkens op de lange baan geschoven. In 2019 werden de subsidies eindelijk goedgekeurd en was er een nieuwe stap gezet richting de school. “Het gaat hier om een project van vier miljoen euro, en het geeft deze school wel heel wat meer kansen", zegt Herman Vermeiren, directeur infrastructuur van het Oscar Romérocollege.

In totaal zullen er acht nieuwe klassen voorzien worden in het nieuwe gebouw, en ook de eerste graad van de school zal gebruikmaken van de gebouwen. “Het nieuwe schoolgebouw geeft plaats aan maar liefst 170 leerlingen extra bovenop de 370 kinderen die nu al aanwezig zijn in de school", klinkt het.

De oude refter en leegstaande gebouwen zullen dus eerst afgebroken worden, en daarna kan het snel gaan. De school wil ook via een wedstrijd een architect aanstellen, maar daarover volgt binnenkort meer nieuws. “Het is de bedoeling dat we de beste drie laten doorgaan en daaruit zullen kiezen met wie we willen samenwerken. De plannen zullen waarschijnlijk heel snel opgeleverd moeten worden. Het is de bedoeling dat het een heel moderne energiezuinige school wordt waar heel veel lichtinval zal zijn."

Voor Herman en de school is het een grote opluchting dat de nieuwbouw er eindelijk zal komen na al die jaren. “De directrice Lut D’Heer had heel graag gehoopt dat ze haar carrière kon afsluiten in de nieuwe school, maar dat zal net niet lukken want ze gaat dit jaar met pensioen", klinkt het. “Ze heeft natuurlijk wel nog het nieuws meegemaakt dat er groen licht is, daar zijn we zelf ook mee tevreden want het was echt hoog tijd dat de school er kon komen.”

Daarvoor moesten ook gesprekken gevoerd worden met de gemeente. “Omdat we geen verkeersinfarct willen riskeren ’s morgens aan de sporthal, geven we een deel van onze speelplaats af om een bredere weg te maken zodat er een goede circulatie kan zijn van de auto’s", zegt Herman. “Wij hebben dan een stukje achter de school gekregen. De bedoeling is om de eerste steen te leggen in 2023, en er dan zo snel mogelijk onze intrek te kunnen nemen", klinkt het.