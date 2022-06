Minnaar (30) schiet vrouw (32) neer en rijdt vervolgens met haar naar zijn zus in Berlare: “Heeft ze hem een laatste keer duidelijk proberen maken dat het voorbij was tussen hen?”

De feiten dateren van zaterdagavond, omstreeks 22.45 uur op een veldweg langs de E17 in Overmere. Meerdere politiezones stuurden patrouilles uit nadat een melding binnenkwam van een schietincident. De man zou de vrouw neergeschoten hebben in zijn eigen wagen, en vervolgens met haar naar zijn zus gereden zijn, in de Leopolddreef in Berlare. Vermoedelijk is het ook de zus van de man die de politie belde.

De aanleiding voor de feiten is momenteel nog onduidelijk. Wel zou de dertiger een relatie gehad hebben met de vrouw, die in dezelfde straat als hij woonde. Zij was ook getrouwd en heeft een zoontje. Haar echtgenoot wist ook van de relatie die ze met S.D. had, maar volgens hem was die intussen alweer voorbij. “Mijn vrouw is zaterdagavond naar een barbecue gegaan en stuurde me omstreeks 20 uur dat ze bijna naar huis zou komen”, vertelt hij. “Dat is het laatste wat ik van haar gehoord heb. Heeft ze hem nog een laatste keer duidelijk moeten maken dat het tussen hen gedaan was en is dat fout afgelopen? Ik weet het niet... Ik zit met zoveel vragen.”