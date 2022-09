Memorial Fred De Bruyne lokt opnieuw topnamen naar Berlare

Berlare Derde dementie­vrien­de­lij­ke wandeling geopend in gemeente

In Berlare werd deze week de derde dementievriendelijke wandeling in Berlare ingewandeld. In juni vlak voor de zomer werden de twee eerste wandelingen al geopend. De derde wandeling is voorzien aan het woonzorgcentrum Kruyenberg in Berlare.

20 september