Meisje onwel nadat ze te veel water drinkt op jeugdkamp, ook vijf andere kinderen ter controle naar ziekenhuis

Landbouwer uit Zele krijgt Gouden Grutto Award voor zijn inzet voor de weidevogel

In de Scheldevallei tussen Dendermonde en Wetteren (Oost-Vlaanderen) broeden nog typische weidevogels als kievit en grutto. De nesten van deze vogels vind je dikwijls op landbouwpercelen, maar een deel van de legsels en de jongen gaat jammer genoeg vaak per ongeluk verloren tijdens het ploegen, maaien of oogsten. Dit voorjaar werkten niet minder dan 28 landbouwers mee aan de bescherming van deze bijzondere vogels, samen met lokale vrijwilligers en jagers. Landbouwer Joseph Van Ruyteghem uit Zele sleepte voor z’n inspanningen de ‘Gouden Gruttoaward’ in de wacht.