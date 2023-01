Man belt brandweer voor... gewone huisspin

Het incident speelde zich af in een appartementsgebouw in de Gaver in Berlare. Een bewoner had er gebeld nadat hij plots een heel grote spin op de muur zag zitten. De persoon dacht dat het om een gevaarlijk dier ging en belde daarom de brandweer op. Die kwam ter plaatse en nam een bak mee om het dier in op te vangen, maar eenmaal binnen in de woning bleek het om een gewone huisspin te gaan. De brandweer was zo vriendelijk om het dier te verwijderen uit het appartement, en kon na enkele minuten al terug naar de kazerne rijden.