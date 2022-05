Mammoetbeenderen die gevonden zijn in Berlare overgebracht naar provinciale erfgoedsite in Ename

Vorig jaar werden de beenderen nog gerestaureerd in Berlare, vandaag hebben ze een plaatsje gekregen in Ename. “De beenderen zijn zeker in goede handen in ons provinciale erfgoeddepot. Het depot werd specifiek ontworpen om collecties in aangepaste omstandigheden te bewaren. Het is dan ook het kloppend hart van ons provinciale depotbeleid waarbij we gemeentebesturen en andere erfgoedzorgers in onze provincie met raad en daad ondersteunen. We hebben ook altijd oog voor het publiek. Daarom hebben we nu ook beslist om de beenderen nog even te tonen tijdens de komende Archeologiedagen”, zegt gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Erfgoed.