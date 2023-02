Maaike Cafmeyer en Peter De Graef komen op 10 februari naar Berlare

Overmere Winterker­mis KBW Overmere-Uitbergen is schot in de roos

De KWB van Overmere-Uitbergen organiseerde opnieuw zijn jaarlijkse winterkermis in de gemeentelijke feestzaal in Overmere. Met heel wat activiteiten zoals het bouwen van lego was de kermis weer een schot in de roos met heel wat bezoekers.

6 februari