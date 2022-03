Luk Vernimmen (72) oprichter van Festivaria plots overleden: “Luk zag iedereen voor en achter de schermen graag”

Luk Vernimmen uit Overmere was een bekend theateracteur en regisseur en droeg de passie voor voor musical in zijn bloed. In 1985 was de man actief bij Panta Rhei in Overmere en brachten ze toen het boerenkrijgepos dat een groot succes werd. Twee jaar later vroeg de VVV aan Luk om opnieuw zo een prachtig stuk te brengen, maar dit keer met het Donkmeer als schitterende decor. Festivaria werd toen boven de doopvont gehouden, en is nu meer dan 30 jaar later nog steeds een bijzonder groot succes. Zijn overlijden brengt ook heel wat reacties los, en bij heel festivaria zijn ze aangeslagen over het overlijden. “Luk was een van de oprichters en heeft de allereerste producties gedaan als regisseur onder meer oor in 't Witte Paard, De Csardasvorstin, De Vogelhandelaar en Die Fledermaus", klinkt het bij Festivaria.