Lokeren en Berlare slaan handen in elkaar voor Festiveló

Festiveló is een ideaal uitstapje voor het hele gezin, met ook kindvriendelijke acts en animatie. De start is voorzien op Stedelijke Basisschool Spoele tussen 9.30 en 11 uur. De slotact is om 17 uur op de Markt van Lokeren. Tickets: 15 euro – 5 euro (4-12 jaar) – gratis (-4 jaar) via lokeren.be/festivelo of aan de balie van het Cultuurcentrum.