Leerlingen schenken spullen die ze niet meer gebruiken aan goede doel

Berlare Met deze kerstman­nen valt niet te sollen

In de sporthal van Berlare heeft de Judoclub Kumiuchi van Berlare zaterdagochtend een training gehouden volledig in kerstsfeer. Ze deden dit met de G-sporters, wat al jaren een traditie is in de judoclub. De leden mogen dan een kerstmuts opzetten en zo de hele training afwerken. Door corona kon het jarenlang niet doorgaan, maar dit jaar mocht het wel opnieuw. De club uit Berlare nodigde ook de leden van Lokeren en Gent uit die mee kwamen trainen. Ook de kerstman was aanwezig tijdens de training om mee te vechten. Na de training kreeg iedereen een lekkere wafel.

11 december