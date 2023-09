Leerlingen basisschool in Berlare gaan kunstig jaar tegemoet

Repetities voor nieuwe show cabaret magiq gestart: “Het zal spectacu­lair zijn”

In Hamme bij Cabaret Magiq zijn deze week de repetities gestart voor de nieuwe show die in september van start zal gaan. Het showballet is uitgebreid en dus zullen er meer personen op het podium staan, en het spektakel en de beleving zullen ook veel groter zijn.