Laureaten en sportfiguur gehuldigd op sportgala in Berlare

Het sportgala in Berlare is een belangrijke avond voor alle sportclubs en sporters in de regio. Er was dan ook heel veel volk om naar een leuke show te komen kijken. Uiteraard keek iedereen uit naar de prijsuitreiking waarbij de sportfiguur van het jaar bekend werd gemaakt. De eer ging dit jaar naar Camille Sonneville, die van atletiek haar sport maakte. Zij blinkt uit in de de 100 meter en de honderd meter horden. Alle laureaten die genomineerd waren kregen een huldiging op het sportgala en mochten ook op het podium verschijnen.