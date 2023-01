KWB organiseert opnieuw winterkermis voor jong en oud

Hamme Inbrekers slaan toe in café, maar maken op eerste gezicht geen buit

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd er ingebroken in een café in Zogge. De feiten werden ‘s ochtends opgemerkt en de politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Op het eerste gezicht lijkt er niets verdwenen.

16 januari