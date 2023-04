Kunstmarkt in festivalhal door regenval, maar bezoekers laten het niet aan hun hart komen

Ook dit jaar geen Roparun­door­tocht in Zele: “Maar de traditie loslaten? Dat willen we niet”

Het is dé dag waar de Zelenaars elk jaar opnieuw naar aftelden: de doortocht van de estafetteloop Roparun op Pinksteren tussen Parijs en Rotterdam. Tijdens de coronapandemie kon het massaevenement niet plaatsvinden, maar nu de gezondheidscrisis gaan liggen is, opteren de organisatoren voor een parcours uitsluitend in Nederland. Ook de alternatieve Mini Roparun valt dit jaar in het water. “Na de Roparun van dit jaar willen we met alle partijen rond de tafel zitten om te bekijken wat er mogelijk is”, zegt schepen van Evenementen Jos Withofs (CD&V).