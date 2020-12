Kristelle (31) redt vrouw die met hartstilstand en onderkoeld in graskant lag: “Zonder haar was ik er niet meer”

Kristelle reed op zaterdagochtend omstreeks 6.00 uur naar haar werk in Gent, toen ze ter hoogte van het recreatiedomein Nieuwdonk iets in het gras zag liggen. “Ik zag iets liggen in de berm maar wist niet meteen wat het was omdat het nog donker was buiten", vertelt de vrouw. “Enkele meters verder besloot ik mij terug te draaien omdat ik toch wel ongerust was en wou weten wat ik net gezien had", klinkt het.