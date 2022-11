Kom mee lopen en fietsen tijdens de run&bike op 19 november

Zele Bestuurder die gevel raakte in Zele en wegvlucht­te geïdentifi­ceerd

De bestuurder die in de nacht van maandag op dinsdag tegen een gevel reed in de Dokter Armand Rubbensstraat in Zele is geïdentificeerd. Dat laat het getroffen gezin weten. De dader kon gevat worden dankzij tips en de camerabeelden die de politie onderzocht heeft.

7 november