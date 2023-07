Kinderen leven zich twee dagen uit op festibounce

Latif en Ian openen in september bed & breakfast vlakbij Cabaret Magiq: “Ook hier is Parijse sfeer aanwezig”

Latif Zerouali en Ian Van Hoogendorp zijn intussen al zeven jaar lang de trotse eigenaars van Cabaret Magiq in Hamme. Vanaf september komt er voor de bezoekers van het cabaret nog een extra beleving bij. Het koppel kocht op 200 meter van het cabaret een oud herenhuis en knapte het volledig op tot een Bed en Breakfast, die de naam ‘Manoir’ kreeg. “We werkten al samen met B&B’s hier in de buurt, maar nu kunnen we ook onze eigen B&B aanbieden in dezelfde sfeer als het cabaret", vertellen Latif en Ian.