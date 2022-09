Kermiscomité opnieuw klaar voor goedgevuld kermisweekend

Berlare Festivaria weer van start, ook dochter van bezieler Luc Vernimmen speelt mee: “Papa zo plots verloren, al weet ik zeker dat hij van ergens toe zal kijken”

Festivaria, het bekende openluchtspektakel met theater en dans, gaat vrijdag weer in première in Berlare. Het stuk heet deze keer ‘Singin In The Rain’, en wordt al zeker voor Livia Vernimmen (47) een bijzondere editie. Livia moest in maart van dit jaar afscheid nemen van vader Luc (73), de bezieler van Festivaria. “Ik heb alles met de paplepel meegekregen van mijn papa”, vertelt Livia.

