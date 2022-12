Kamershoek opnieuw open voor verkeer na wekenlang wegenwerken

KIJK. Dit is het zotste kersthuis van het land met 140.000 lichtjes, maar misschien is de factuur nog het verrassend­ste

Maar liefst 140.000 lampjes zorgen ervoor dat het huis van Freddy Garré en Ria Jacobs tijdens de kerstperiode in een Winter Wonderland verandert. Dat brengt een hele organisatie met zich mee: de opbouw start al in september en doorheen het jaar liggen de lichtjes gestockeerd in een garagebox. Het resultaat? Wij gingen langs met onze camera en goten de pracht en praal in bovenstaande video.

16 december