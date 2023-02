Judoka Jules (16) provinciaal, Vlaams en Belgisch kampioen in februari: “Unieke prestatie”

Al sinds zijn zevende is Jules judoka bij judoclub Kumiuchi in Berlare. Intussen is hij zestien en speelt hij ook competitie en tornooien bij de U18 in de categorie boven 90 kilogram. Dit is de zwaarste categorie in zijn leeftijd, maar toch presteerde de jonge judoka een unieke prestatie. Hij haalde drie titels binnen in de maand februari, en dat is bijzonder speciaal. De club, zijn ouders, en ook Jules zelf zijn bijzonder fier op deze prestatie. “Wij zijn bijzonder blij met wat hij gepresteerd heeft", zeggen zijn ouders.