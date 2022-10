Jonge toneelvereniging ‘TWEE PUNT NUL’ wil theater voor iedereen toegankelijk maken: “Theater is er voor iedereen”

De vereniging staat al enkele jaren, maar kon door corona weinig of geen stukken brengen voor het grote publiek. De groep jongeren uit Berlare mocht in oktober vorig jaar wel een eerste editie van het Assepoesters Bal brengen in het kasteelpark in de gemeente, en dat zullen ze dit jaar opnieuw mogen doen. “Dit evenement was voor ons echt een schot in de roos en heeft onze vereniging echt wel in de kijker gezet", zegt Rens. “We zijn intussen met 30 leden in onze groep en hebben nog heel wat ambitie naar de toekomst toe.”

Alle leden zijn al van jongsaf af gek van theater en alles wat er bij komt kijken, dat ze nu hun eigen vereniging kunnen opstarten hebben maakt hen bijzonder trots. “Het belangrijkste doel voor ons is vooral om theater toegankelijk te maken voor iedereen", zegt Ewout. “Het is er voor iedereen, en dat kan op elke manier en dat willen we graag laten zien.”

Volledig scherm Het Assepoesters Bal vorig jaar. © RV

Tot nu toe heeft de vereniging nog maar enkele stukken kunnen brengen, maar in de toekomst willen ze er veel meer maken. De stukken die ze brengen zijn ook volledig zelf geschreven van het begin tot het einde. “We zitten dan samen om te brainstormen en vanuit een gek idee iets te schrijven", klinkt het. “Humor is het allerbelangrijkste dat in onze stukken zit en daar ligt ook onze focus op, zowel voor jong en oud.” Ook de kostuums en de decors worden allemaal zelf gemaakt door de groep waardoor er heel wat tijd in kruipt. “Dat maakt het net leuk want we zijn een jonge groep enthousiastelingen die boordevol met ideeën zitten.”

Hun grootste succes beleefden ze dus vorig jaar met het Assepoesters Bal in het kasteel van Berlare dat ze dit jaar nog eens over doen. “Het was toen de enige mogelijkheid om toneel tot bij de kinderen te brengen en dat was zo een succes dat we het graag opnieuw willen doen.” Bij het Assepoesters Bal in het kasteelpark kom je op verschillende plaatsen waar er een toneeltje van een vijftal minuten wordt gespeeld voor de kinderen. “Het is een beetje Halloween maar op een kindvriendelijke manier, iedereen is verkleed en we zorgen voor een totaalspektakel", klinkt het. “De hele wandeling duurt ongeveer een uur, maar we zorgen voor een schitterende beleving", besluit Rens.

Het Assepoesters Bal gaat door op 5 en 6 november in het kasteelpark in Berlare. “We hebben nu al 362 tickets verkocht dus snel zijn is de boodschap om nog langs te komen, want de plaatsen zijn beperkt. Meer info of inschrijven kan je doen via de Facebookpagina https://www.facebook.com/tweepuntnul.theatermakers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.