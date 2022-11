Jonge toneelgroep TWEE PUNT NUL scoort met tweede volzette editie van Assepoesters Bal

Zele Bestuurder rijdt tegen gevel van woning en vlucht: “Hopen dader nog te vinden”

In de Dokter Armand Rubbensstraat in Zele is in de nacht van maandag op dinsdag een auto tegen een gevel gereden van een woning. Hij zorgde voor aanzienlijke schade, maar de eigenaars zijn nu op zoek naar de dader. “We hopen hem nog te vinden zodat hij kan opdraaien voor zijn daden”, klinkt het.

4 november