Jonge schutters nemen deel aan tornooi van staande wip

Fantasia Festival strikt met Dimitri Vegas en Like Mike absoluut topduo: “Dit is een pure stunt”

Jurgen Mettepenningen, organisator van Fantasia Festival in Hamme, pakt uit met een grote stunt. Op 7 juli zal niemand minder dan Dimitri Vegas en Like Mike de eerste festivaldag afsluiten. Het wereldberoemde dj-duo speelt maar twee optredens in België, waar Hamme één van is. “Dit is het resultaat van jarenlange gesprekken voeren. Dit zet ons festival echt helemaal op de kaart”, zegt Jurgen Mettepenningen fier.