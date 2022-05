Johnny Logan, mister Eurovision, komt optreden in Berlare

Het is de allereerste keer dat de Ierse artiest zal komen optreden in Berlare. Het optreden kadert in een uniek vierluik van kleine optredens, waarvan Berlare de eerste is op de agenda. Johnny Logan komt er dan met zijn ‘unplugged’ band optreden in CC stroming. “Het zal een unieke en once in a lifetime theatershow zijn in Berlare", zegt Jeroen.