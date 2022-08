Jeff Hanselaer schenkt met Pur Boeuf 1.800 euro aan organisatie van Villa Vief in Lokeren

Villa Vief vzw is een woonproject in Lokeren, opgericht door een aantal ouders van kinderen met een matig verstandelijke beperking. Het doel is om er voor te zorgen dat de kinderen in een eigen huis met de nodige begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Voor de chef-kok van Pur Boeuf een heel nobel doel aangezien hij zelf in zijn familie iemand heeft die in deze situatie zit en een verblijfplaats heeft in Villa Vief. “Daarom had ik besloten om voor hen iets te organiseren en ben ik heel blij dat ik hen een mooi bedrag kan geven. Het is een bijzonder mooi project", klinkt het.