Jarenlang was Stijn (43) parkwachter in Berlare, maar nu vertrekt hij met zijn gezin naar Zweden: “Altijd een droom geweest”

BerlareStijn D’Hooge (43) vertrekt op 25 juni definitief met zijn gezin naar Zweden. Elf jaar lang was Stijn parkwachter aan het Kasteelpark in Berlare, maar deze week nam hij afscheid van het park en neemt hij de laatste voorbereidingen om definitief te vertrekken naar Zweden. “Dit vertrek was altijd een droom geweest. Daar leef je in alle rust, terwijl je hier geleefd wordt", vertelt Stijn.

Berlarenaar Stijn heeft deze week afscheid genomen van het Kasteelpark, waar hij elf jaar lang het onderhoud heeft gedaan en een oogje in het zeil hield. Hij was zeker gekend in de regio rond Berlare, en ook het gemeentebestuur was bijzonder dankbaar voor zijn werk. Eind deze maand vertrekt hij samen met zijn vrouw en kinderen naar Charlottenberg in Zweden, vlak bij de Noorse grens. Daar zal hij een nieuw leven opstarten en er veel meer genieten van de dingen die het leven te bieden heeft, zegt hij zelf. “Zeventien jaar geleden kwam het al een eerste keer ter sprake dat we ooit zouden verhuizen naar Zweden, en nu is het eindelijk zover.”

Rust

De laatste acht jaar heeft Stijn samen met zijn familie de verhuis naar Zweden gepland. Het gezin heeft intussen ook al een hele rugzak die ze met zich meedragen. “Mijn vrouw kreeg kanker en werd ernstig ziek, waardoor we onze plannen even hebben opgeschoven. Intussen is ze volledig genezen en aan de beterhand. We kunnen dus zonder problemen vertrekken. Het is nu het moment om dit te doen. We gaan niet langer wachten, de timing is ideaal”, vertelt Stijn.

Quote In Zweden is de mentali­teit volledig anders, en daarom ‘ontvluch­ten’ we eigenlijk dit land. Hier wordt je geleefd, terwijl je daar in alle rust kan leven Stijn D’Hooge

Het gezin koos niet zomaar om naar Zweden te verhuizen. “Het leven hier geeft weinig rust en zorgt voor stress. In Zweden is de mentaliteit volledig anders, en daarom ‘ontvluchten’ we eigenlijk dit land. Hier wordt je geleefd, terwijl je daar in alle rust kan leven.”

Beenhouwer

Stijn heeft het absoluut niet moeilijk met zijn vertrek naar het hogere noorden. “Elf jaar lang heb ik hier graag gewerkt, maar voor mij is het nu een afgesloten hoofdstuk. Het is een nieuwe start die we daar nemen, en daar kijken we allemaal erg naar uit." Het ouderlijke huis is intussen ook al verkocht.

De voormalige parkwachter heeft als opleiding beenhouwer, en zal in Charlotteberg dan ook als beenhouwer aan de slag gaan. Zijn vrouw is leerkracht en zal in een school les geven. “We hebben intussen de taal al wat geleerd en kunnen dus aardig onze plan trekken.” Op 25 juni stapt het gezin op het vliegtuig. “Terug in Berlare komen wonen, zullen we nooit meer doen, maar hier op bezoek komen doen we misschien nog wel eens", besluit Stijn.