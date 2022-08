Inwoners Overmere krijgen vernieuwde reuzenkoppen voor het eerst te zien tijdens reuzenstoet

Berlare Decorbou­wer Marnik Baert levert opnieuw prachtig decor voor openlucht­spek­ta­kel aan Donkmeer: “Drie weken nodig om alles tot in de details af te werken”

Bij een schitterend spektakel hoort een schitterend decor, en voor de openluchtmusical aan het Donkmeer is dat niet anders. Decorbouwer Marnik Baert heeft er samen met Andy Cauwberghs voor gezorgd dat ‘Singin’ in the Rain’ helemaal tot zijn recht zal komen. Het decor bevat opnieuw bewegende elementen en is tot in de details afgewerkt. “Het is een hele uitdaging, maar ontzettend leuk om te doen", zegt Marnik Baert.

