Inbrekers aan de haal met klein geld bij Chirojongens, ook heel wat materiële schade

De jeugdbeweging heeft haar onderkomen in het Boerenkrijgpark in Overmere. Tussen zondag en woensdagavond moet er zijn ingebroken in het gebouw. “Dat hebben we woensdagavond toen we samen kwamen vastgesteld”, zegt groepsleider Jarne Van De Velde. “We zagen dat de deur geforceerd werd. Het was een nieuwe deur, die we nu zo snel mogelijk zullen laten herstellen. We hebben onmiddellijk de politie gebeld en die hebben de nodige vaststellingen gedaan. Wij zijn er om jongeren een leuke tijd te bezorgen en moeten evenementen organiseren om geld in het laatje te brengen, dan is het erg jammer dat ze ons bestelen. Op de eerste verdieping staat een drankenautomaat, daar werd het geld uit gehaald”, klinkt het.