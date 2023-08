IN BEELD. Brunch Donks Smaakfestival lokt vol huis

VZW Such a night brengt Simon & Garfunkel Through The Years naar Berlare

Zaterdag 7 oktober komt de Britse productie “Simon & Garfunkel Through The Years” naar Cultuurhuis Stroming in Berlare. Het was zo een succes dat de tickets meteen uitverkocht waren. “Daarom hebben we nu een tweede concert van hen gepland", klinkt het.