GO! De Kleine Schuit in de wolken bij start van nieuwe schooljaar

Mauro (18) mag zich één dag uitleven als actieheld op oefenter­rein van politie: “Ik had niet gedacht dat mijn wens nog vervuld zou worden”

“Mauro had een erg bijzondere droom. Hij wou eens een dag in de huid kruipen van een actieheld.” Het voormalig militair domein Westakkers in Sint-Niklaas was zaterdag het decor van een spectaculaire kraak, georganiseerd door Make-a-wish. Een dievenbende aangevoerd door de 18-jarige Mauro de Neijs uit Hamme moest de politie proberen verschalken. De lokale politie van Sint-Niklaas zorgde zelfs voor de échte figuranten. Al bleek dat niet vanzelfsprekend, want Maura sprak zijn wens twee jaar geleden al uit.