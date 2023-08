Actieco­mité wil af van geluid en trillingen op Dender­mondse­steen­weg: “Vanaf drie uur ‘s nachts voortdu­rend lawaai”

‘Slaapt u goed? Wij niet!’ Met deze en andere slogans laten bewoners van de Dendermondsesteenweg in Kalken (Laarne) en Overmere (Berlare) hun ongenoegen horen over de aanhoudende geluidsoverlast en trillingen die in hun woningen scheuren veroorzaken en hen slapeloze nachten bezorgen. “De weg werd een tijdje geleden slecht hersteld. Sindsdien zijn de problemen verergerd”, klinkt het. Agentschap Wegen en Verkeer werkt ondertussen aan een oplossing.