Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Berlare vandaag

Oud-leerkracht van College Herman Lostrie (85) overleden

Herman Lostrie, oud-leerkracht van het huidige Sint-Gertrudis College in Wetteren, is afgelopen woensdag overleden na een korte ziekte. Hij werd 85 jaar oud en was een icoon van het Sint-Franciscus College en van het verenigingsleven in zijn geboortedorp Laarne.