GO! De Kleine Schuit in de wolken bij start van nieuwe schooljaar

De start van het nieuwe schooljaar is altijd spannend maar deze keer hangt er in basisschool De Kleine Schuit in Uitbergen toch een bijzondere sfeer. Er werd een nieuw jaarthema gekozen: ‘Op onze school ben je echt in de wolken’. “De school streeft nog meer naar geborgenheid, vriendschap en verbinding met elk kind en elke leerkracht. Een kind komt pas echt tot leren als die vertrouwen heeft in de leerkracht, zich goed voelt in- maar ook zeker buiten de klas,” stelt directeur Joris Van den Eynde.