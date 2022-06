Gemeentebelangen kiest nieuw bestuur naar aanloop van nieuwe verkiezingen in 2024

Waasland/Dendermonde Onze weekend­tips voor het Waasland en Dendermon­de: van gratis gezinsfes­ti­val tot openen natuurtuin

De zomervakantie is stilaan in aantocht, maar ook dit weekend zijn er al tal van activiteiten te beleven waar je naartoe kan in regio Dendermonde en het Waasland. Je kan er onder meer genieten van een gratis gezinsfestival en in het Waasland staat er onder meer een bierfestival op het programma. Wij geven je een overzichtje.

10 juni