Gemeente plaatst ‘stappenpalen’ om bewoners aan het wandelen te krijgen

Overmere Theater­groep ‘Joker’ mag na twee jaar terug spelen en brengt nieuw stuk op de planken

In maart 2020 bracht theatergroep Joker uit Berlare zijn laatste voorstelling op de planken. Daarna ging het land op slot en hield een virus alles in de ban. Exact twee jaar later komt de toneelgroep met een nieuwe voorstelling. “We zijn zo blij dat we opnieuw kunnen doen wat we het liefste doen”, zegt Arnout Van Weyenberg.

2 maart