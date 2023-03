Gemeente plaatst berk aan woonzorgcentrum als symbool voor dementie

STRAFPLEI­TERS. Frank Scheerlin­ck, de man van drie assisen­vrij­spra­ken in één jaar tijd: “Een vader verdedigen die zijn kinderen doodde, dat kan ik niet”

Hij daagde minister Van Quickenborne voor de rechter, stond de nabestaanden bij in het proces rond de moord op maffiakopstuk Silvio Aquino en overtuigde een volksjury in een jaar tijd maar liefst drie keer tot een vrijspraak. Kers op de taart? Moordverdachte Geert Vanweehaeghe die — na vier jaar onschuldig achter tralies — de Brugse assisenzaal als een vrij man verliet. Een gesprek met toppleiter Frank Scheerlinck (49). Over coke, ‘kloefkappers van onderzoekers’ en de besparingen op justitie.