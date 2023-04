Gemeente organiseert sneukelfietstocht langs lokale ondernemers

Cap­per-Ine opgenomen in prestigieu­ze gids van Eleganza Internatio­nal: “Prachtige erkenning voor harde werk”

Kapperszaak Capper-Ine op het Dorp in Berlare is opgenomen in de Eleganza International gids. Deze organisatie selecteert de beste kapper- en schoonheidssalons in de Benelux. Delfine De Winter, zaakvoerster van de kapperszaak, had zichzelf geen kandidaat gesteld, maar is ongelofelijk vereerd met deze vermelding. “Dit geeft echt een fantastisch gevoel voor al het harde werk dat we doen”, zegt Delfine.