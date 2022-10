Gemeente en lokale politie geven workshops voor verkeersveiligheid

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar zullen op woensdag, donderdag en vrijdag de kans krijgen om heel wat bij te leren over het verkeer en de veiligheid. Aan de onthaalpoort van het Donkmeer zullen verschillende workshops gegeven worden rond verkeersveiligheid, dit gedurende een halve dag. “Dit jaar staat de dode hoek in de kijker”, legt schepen van Mobiliteit Carine Meyers uit. “Om de leerlingen dit gevaar zo goed mogelijk te leren inschatten, komt er een echte vrachtwagen langs op de parking van de Festivalhal. Zo kan de politie hen het principe van de dode hoek in de praktijk uitleggen, waardoor het bewustzijn groter wordt”, klinkt het. Daarnaast is er ook een verkeersquiz en een behendigheidsparcours voor fietsers. “Op een ludieke manier hopen we onze leerlingen zo bewuster te maken van de gevaren op de weg.”

Met het korter worden van de dagen roept schepen Meyers ook op om meer fluo te dragen in het verkeer. Al van bij de minste schemering. “Niet alleen voor kinderen is het belangrijk om op te vallen in het verkeer, maar ook als ouders en grootouders kunnen we in situaties terecht komen waar opvallende kledij ons leven kan redden. Laten we het goede voorbeeld geven en samen veilig op pad gaan met een fluohesje”, besluit de schepen.